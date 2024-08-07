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Malatya’da iki araç kavşakta çarpıştı: 10 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 07.08.2024 21:41
  • Giriş: 07.08.2024 21:41
  • Güncelleme: 07.08.2024 21:41
Kaynak: İHA
Malatya’da iki araç kavşakta çarpıştı: 10 yaralı


Kaza, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Malatya-Sivas karayolu Topsöğüt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Z. idaresindeki 44 HC 939 plakalı araç ile E.D. yönetimindeki 44 DG 681 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada E.D., E.D., E.B., O.D., A.B., G.Y., H.D., D.D., S.D. ve A.B. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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