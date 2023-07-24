Malatya’da iki ayrı kaza : 2 yaralı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Gönültaş caddesi üzerinde 13.15 sıralarında meydana gelen ilk kazada M. K. idaresindeki 44 ADG 872 plaka sayılı araç ile S. Ş . yönetimindeki 06 AE 8489 plakalı araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada F.K. yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 15:10 sıralarında meydana diğer bir kazada ise Şehit Engin Gül Sokak içerisinde seyir halinde olan M. A . idaresindeki 06 CLM 206 plakalı araç ile P. K . yönetimindeki 44 PH 935 plakalı araç çarpıştı. Kazada P.K. yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.