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Malatya’da iki ayrı kaza: 3 yaralı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 15.09.2023 17:04
  • Giriş: 15.09.2023 17:04
  • Güncelleme: 15.09.2023 17:05
Kaynak: İHA
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Malatya’da iki ayrı kaza: 3 yaralı

Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi’nde 15.30 sıralarında meydana gelen kazada Medeniyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan N. G. idaresindeki 44 ABF 362 plakalı otomobil ile S. K. yönetimindeki 44 AAF 633 plakalı araç çarpıştı. Kazada S.K. ile M.K. yaralandı. 

Sabah saatlerinde Turgut Özal Viyadüğü üzerinde 3 aracın karıştığı kazada ise F.K.A. yaralandı. 

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. 

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