Malatya’da iki ayrı kaza: 6 yaralı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Malatya- Ankara karayolu Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana gelen kazada ekip otosuna çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde meydana gelen ikinci kazada ise Seleme Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı.

Kazada 5 kişi yaralandı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.