Malatya’da iki ayrı kaza: 6 yaralı

Malatya’da meydana iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Ankara karayolu Yeşilyurt Kuyulu mevkiinde saat 20.35’te meydana gelen kazada G.Ö. (29) idaresindeki 44 AEM 443 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki B.N.Ö. (17), S.Ö. (29), D.Ö. (58) ve Ö.Y. (5) yaralandı.

Malatya-Sivas karayolu Sütlüce mevkiinde saat 19.45 sıralarında meydana gelen diğer bir trafik kazasında ise, Sivas istikametine giden S.Ö. (69) yönetimindeki 44 ACS 692 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden T.T. (22) idaresindeki 01 VU 566 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada H.T. (42) yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.