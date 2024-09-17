Malatya’da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde 13.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, S.Y. idaresindeki çekici ile V.M. yönetimindeki araç ve M.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada M.Ç. ile A.Ç. yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde 14.30 sıralarında meydana gelen diğer bir kazada ise Altınkayısı Bulvarı üzerinde seyir halinde olan B.O. idaresindeki araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarptı.

Kazada B.O. ile B.Y. yaralandı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.