Malatya’da iki otomobil çarpıştı 1 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden R.D. idaresindeki 73 ZY 872 plakalı otomobil sürücüsü Çelikhan yol kavşağında kontrolsüz olarak dönüş yaptığı esnada aynı istikametten gelen A.G. idaresindeki 06 ZLY 01 plakalı otomobil sürücüsü ile çarpıştı.

Yaşanan kazada yolcu olarak bulunan H.D. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.