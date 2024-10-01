Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Betül Sonuç idaresindeki 27 AAB 957 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Muzaffer Çetin idaresindeki 01 BAT 70 plakalı otomobil Çelikhan kavşağında çarpıştı.

Yaşanan kazada Muzaffer Çetin idaresindeki 01 BAT 70 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Nevzat Çetin yaralandı.

Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor