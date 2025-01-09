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Malatya’da inşaat işçileri arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Malatya’da inşaatta çalışan işçiler arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 09.01.2025 20:17
  • Giriş: 09.01.2025 20:17
  • Güncelleme: 09.01.2025 20:19
Kaynak: İHA
Malatya’da inşaat işçileri arasında silahlı kavga: 4 yaralı
İHA

Malatya'da inşaat işçilerinin kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede inşası süren sanayi sitesinde işçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, O.B. tarafından silahla açılan ateş sonucu N.D., A.D., B.K. ve M.A.İ. yaralandı. 
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan N.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın zanlısı O.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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