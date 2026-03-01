Malatya’da İran protestosu: "Halk, yönetimine kendisi karar verir"

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto etti. Burada konuşan SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, "İran halkı kendi ülkesini nasıl yöneteceğine kendisi karar verir" dedi

Malatya kent merkezinde yapılan açıklamada, "Katil ABD Ortadoğu'dan defol. Kürecik üssü kapatılsın" pankartı açıldı. Platform adına ortak basın metnini Emek Partisi İl Başkanı Şerif Demirel okudu. Demirel, İran halkının hem molla rejimine karşı mücadelesinde hem de emperyalist saldırganlığa karşı direnişinde yanında olduklarını ifade etti. Türkiye’deki iktidara da çağrı yapılarak ABD ve İsrail ile askeri işbirliklerinin sonlandırılması, NATO ve ABD üslerinin kapatılması istendi.

"ABD KENDİSİNE DEMOKRASİ GETİRSİN"

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, ABD ve İsrail emperyalizminin büyük ortadoğu projesi kapsamında ortadoğuyu kendi arka bahçesi haline getirmek istediğin vurgulayarak, "Trump, sözde özgünlük gektireceğim diyerek İran halkını, kız çocuklarını okullarda bombalıyor. Buradan Trump'a sesleniyoruz: Madem demokrasi ve özgünlük getireceksin önce ABD'ye özgürlük ve demokrasi getir. Günlerdin göçmenleri senin polislerin katlediyor. Halk sokağa çıktığında halka saldırıyorsun. O zaman sen Ortadoğu'dan çekil ey emperyalist ABD. Git kendri ülkene demokrasi getir. Ama yok biz ABD emperyalizminin derdini biliyoruz. Onların derdi bir avuç ABD, emperyalist sermayenin isteklerini yerine getirmek. Onun için ortadoğudaki kaynaklara göz diktiler. Suriye, Libya, Lübnan, Irak saymakla bitmez. Ortadoğuyu kan gölüne çevirdin şimdi de İran'a saldırıyorsun. İran halkı kendi ülkesinin nasıl yöneteceğine kendisi karar verir. Sen dışarıdan kanla, tankla kan dökerek İran'a demokrasi getiremezsin" diye konuştu.

"ABD ÜSLERİNİ KAPAT"

AKP iktidarına da seslenen Başer, "Erdoğan savaşı engellemek için diplomasi trafiği verdiğini ifade etti. Ama aynı iktidar İncirlik'teki hareketliliği çeken gazetecileri gözaltına aldı. Eğer İran'a saldırıyı kınıyorsan bunu eylemlerinle göstereceksin. Malatya'daki Kürecik NATO üssünü kapatacaksın. İncirlik üssünü kapatacıksın. Savaş politikalarına, emperyalizme göbekten bağlı olarak bu ülkeyi yönetemezsiniz. Tüm dünya ülkeleri sizler de sesizliği bırakın. Bugün İran'a saldırıyı izliyorsunuz, sessizsiniz, dünya haklarına karşı suç işliyorsunuz. Bugün sadece kınayarak bu işin içinden çıkamazsınız. Bu savaşı durduracaksınız. Ama biz biliyoruz onların da çıkarları var. Bu savaşları ancak emekçi halklar birleşerek, örgütlenerek durdurabilir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EMPERYALİST ÜS OLAMAZ"

Eylemde konuşan Emek Partisi Antep milletvekili Sevda Karaca ise "Türkiye, emperyalist güçlerin lojistik üssü haline getirilmek isteniyor. Buna itirazımız var. Molla rejimini yıkacak olan Amerika değil, İran halkının özgürlük mücadelesidir” ifadelerini kullandı. NATO üslerinin kapatılması çağrısı yapan Karaca, Türkiye’nin bölgesel savaş politikalarının parçası olmaması gerektiğini vurguladı