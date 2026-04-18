Malatya’da iş cinayeti: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Malatya'da staj yaptığı inşaattan düşen 17 yaşındaki Engin Tuncay hayatını kaybetti.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki bir inşaatta staj gören 17 yaşındaki Engin Tuncay inşaatın yan tarafında yerde hareketsiz halde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Özel araçla hastaneye kaldırıldığı belirtilen Tuncay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüye göre Tuncay yaklaşık 25 metreden düştü.