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Malatya’da iş yerine silahlı saldırı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Yaralananın olmadığı olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 23.06.2024 16:15
  • Giriş: 23.06.2024 16:15
  • Güncelleme: 23.06.2024 16:15
Kaynak: İHA
Malatya’da iş yerine silahlı saldırı

Olay, 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Barguzu Caddesi üzerinde kiralık olduğu belirlenen seyir halindeki bir araçtan çevredeki bir iş yeri ile park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen A.K., E.Ş. ile M.S.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. 

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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