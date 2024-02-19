Malatya’da kaçakçılık operasyonu

Malatya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı makaron ve tütün ürünleri ele geçirdi.



Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen projeli soruşturma kapsamında şüpheliler O.B.(36) ve Y.S(24)’in evlerinde yapılan aramalarda 74 koli içerisinde 778 bin adet içi boş gümrük kaçağı sahte bandrollü makaron, 1 adet sigara dolum makinesi, 43 bin 800 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 45 kg kıyılmış tütün ve 4 bin 500 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.