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Malatya’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 19.01.2025 12:09
  • Giriş: 19.01.2025 12:09
  • Güncelleme: 19.01.2025 12:09
Kaynak: ANKA
Malatya’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17- 18 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Ekipler tarafından 11 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda, 11 ikamet, 1 iş yeri ve 4 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 40.685 adet sentetik ecza hap, 5 adet tabanca, 90 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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