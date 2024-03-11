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Malatya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 11.03.2024 16:07
  • Giriş: 11.03.2024 16:07
  • Güncelleme: 11.03.2024 16:07
Kaynak: İHA
Malatya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya’da kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, 14.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İstasyon Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüleri öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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