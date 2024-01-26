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Malatya’da kar yağısı etkili oluyor

Malatya’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Ajans Haberleri
  • 26.01.2024 10:39
  • Giriş: 26.01.2024 10:39
  • Güncelleme: 26.01.2024 10:39
Kaynak: İHA
Malatya’da kar yağısı etkili oluyor

Malatya’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Güne karla uyanan çocuklar kar topu oynayarak karın tadını çıkarırken, kentin birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası araçların üzeri ve caddeler beyaza büründü. 

Büyükşehir ile karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde ulaşımın aksamaması için ek tedbirler alırken, trafik polisleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri ve zincirsiz şekilde yola çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

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