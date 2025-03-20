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Malatya’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Ajans Haberleri
  • 20.03.2025 16:53
  • Giriş: 20.03.2025 16:53
  • Güncelleme: 20.03.2025 16:53
Kaynak: İHA
Malatya’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Malatya’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji’nin uyarısının ardından kentte başlayan ve etkisini attırarak devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle kavşaklarda yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Ulaşımın kontrollü sağlandığı Malatya-Kayseri ve Sivas kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları ise sürüyor.

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