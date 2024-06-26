Malatya’da kayısı hasadı başladı: Üretici umutlu

Dünyanın kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da bazı bölgelerde kayısı hasadı başladı. Dünyadaki kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı kentte 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesinin 107 bin tonun üzerinde olması bekleniyor.

Türkiye’nin Avrupa Birliği coğrafi işaret belgeli Malatya kayısısında bazı bölgelerde yeni dönem hasadı başladı. 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesinin 107 bin 517 ton olarak açıklandığı kentte Battalgazi ilçesi Çolakoğlu Mahallesi mevkiinde hasada başlayan çiftçiler yeni dönemin bereketli olmasını diledi.