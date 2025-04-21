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Malatya’da konteyner iş yerinde yangın

Ajans Haberleri
  • 21.04.2025 20:37
  • Giriş: 21.04.2025 20:37
  • Güncelleme: 21.04.2025 20:37
Kaynak: İHA
Malatya’da konteyner iş yerinde yangın

Malatya’da konteynerdeki iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın çevre esnafı tarafından söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tavuk satışının yapıldığı konteynerden yapılmış iş yerinin baca kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, çevre esnafının müdahalesiyle söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.

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