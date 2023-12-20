Malatya’da konteyner yangını

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi üzerinde bulunan konteyner kentte yangın çıktı.

Konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.