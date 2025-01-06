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Malatya’da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.01.2025 23:47
  • Giriş: 06.01.2025 23:47
  • Güncelleme: 06.01.2025 23:48
Kaynak: İHA
Malatya’da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 3 yaralı

Malatya’da meydana gelen kazada refüje çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.45 sıralarında Hekimhan ilçesi Karadere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş. idaresindeki 32 AAH 563 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan T.D. ve S.C.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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