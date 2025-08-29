Malatya’da kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç orta refüje çarparak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, B.Ç. yönetimindeki 48 JL 718 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı ve devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.