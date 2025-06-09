Malatya’da kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 4 yaralı

Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde kontrolden çıkan bir minibüs yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Malatya-Adıyaman Sincik Yolu Beydağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sincik istikametinden gelen B.G. idaresindeki 38 44 AGN 834 plakalı minibüs, Yapraklıpınar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yamaca çarparak yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.