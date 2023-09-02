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Malatya’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 02.09.2023 10:48
  • Giriş: 02.09.2023 10:48
  • Güncelleme: 02.09.2023 10:49
Kaynak: İHA
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Malatya’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi’nde meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan N.K. (45) idaresindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte N.D.Y. (17) yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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