Malatya’da kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Malatya ve çevresinde 5 Nisan’da başlayacak kuvvetli yağışlar için uyarıda bulundu. Uyarıda ani sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşlar dikkatli olmaya davet edildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevresine yönelik kuvvetli yağış beklentisiyle ilgili alarma geçti. 5 Nisan 2025 tarihinde gece yarısından itibaren başlayacak olan yağışların, öğleden sonraya kadar süreceği belirtildi.

Bu süreçte, Malatya’nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli illerinin de etkilenmesi bekleniyor. Yağışların metrekareye ortalama 6 ila 20 kilogram olması beklenirken yer yer de kuvvetli yağış şeklinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının olabileceğini de bildirilirken yetkililer, bölgedeki yurttaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kar erimesi, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ulaşımda aksamaların yaşanabileceği konusunda da uyarılar yapıldı.