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Malatya’da minibüs şarampole yuvarlandı: 8 yaralı

Ajans Haberleri
  • 29.04.2025 12:07
  • Giriş: 29.04.2025 12:07
  • Güncelleme: 29.04.2025 12:07
Kaynak: İHA
Malatya’da minibüs şarampole yuvarlandı: 8 yaralı

Malatya’nın Arapgir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, 19.00 sıralarında Arapgir İlçesi Kılınçlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.S. (26) idaresindeki 06 ZTE 29 plakalı minibüs sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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