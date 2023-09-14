Malatya’da motosiklet devrildi 1 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mehmet K. (76) idaresindeki 02 ED 027 plakalı motosiklet sürücüsü Erkenek mahallesi içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Yaşanan kazada sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.