Malatya’da önünü kimse göremiyor

Depremde büyük yıkım yaşayan Malatya’da yeni adres tariflerinin adı konteyner kent, konteyner çarşı ve konteyner esnaf…

Geleceğe ilişkin belirsizlik yurttaşın en büyük kaygısı. Dev bir şantiyeden farksız olan kentte depremin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen esnafa teslim edilen iş yeri bulunmuyor.

Depremden önce Rus pazarı olarak bilinen bölgeye yapılan Ankara Çarşısı, esnafın derdine derman olmuyor. Kura ile hak sahipliği kazanan esnaf, iş yapamadıklarından yakınıyor. Esnaf, siftah yapmadan günü kapattıklarını söylüyor.

Kayısının önemli bir gelir olduğu kentte sanayiciler ise mücbir sebep belirsizliğini yaşıyor. 30 Kasım’da sona erecek olan mücbir sebep halinin uzatılması diğer illerde olduğu gibi Malatya’da esnafın en önemli talebi.

Öte yandan rezerv alan karmaşası ile depremde evi ve işyeri yıkılmayan yurttaşların mülkleri sonradan alınan kararlarla yıkımla karşı karşıya kalıyor. Hafif hasarlı bir işyeri olan Veli Doğan, depremden altı ay sonra bina için yaklaşık 2 milyon lira harcadıklarını belirtiyor. Binayı kullanmaya başladıklarından bir süre sonra ise binanın rezerv alan içerisine alınıp yıkım kararı verildiğini söylüyor. Açılan dava sonrası yürütmeyi durdurma kararı çıktığını belirten Doğan “120 m2’lik işyerim vardı. Şimdi yeni yapılacak yerde ne kadar büyüklükte bir alan vereceklerini bilmiyorum. İki yıl geçti 10 bine yakın bina yıkılmayı bekliyor. Plan proje olmadığı için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bugüne kadar teslim edilen işyeri yok. Martta teslim edileceği söyleniyor. Şu an gidilecek yer yok” diyor.

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ESNAF KÜÇÜK CİROLARLA GÜNLÜK İHTİYACINI KARŞILAMAYA ÇALIŞIYOR

CHP ekonomi ekibinin 3’üncü durağı Malatya oldu. Esnaf ziyareti ile başlayan tur, ücretsiz ev emekçisi kadınlarla yapılan toplantılarla devam etti. CHP’nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yaptı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve CHP il örgütünün katıldığı toplantıda konuşan Karatepe, “Depremin üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen hâlâ sorunların önemli kısmının dağ gibi ortada duruyor olması, bu memleketin bir çocuğu olarak beni üzüyor” dedi.

Yurttaş ve esnafın zorluklarına değinen Karatepe şöyle konuştu: “Konteynerlerde hayatlarını kazanmaya çalışan, günlük küçük cirolarla, ailelerinin günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan esnafımız var. Onlar da iktidardan bekledikleri destekleri göremiyorlar. En önemli beklentileri, devlete ödemek zorunda kaldıkları vergilere ilişkin düzenlemeler. Mücbir sebep düzenlemesinin uzatılması gerektiğini düşünüyoruz.”