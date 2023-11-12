Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Malatya’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.11.2023 13:26
  • Giriş: 12.11.2023 13:26
  • Güncelleme: 12.11.2023 13:26
Kaynak: İHA
Malatya’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Bağlarbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.B. idaresindeki 44 DN 374 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 ADN 985 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 