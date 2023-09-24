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Malatya’da otomobil takla attı 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 24.09.2023 13:14
  • Giriş: 24.09.2023 13:14
  • Güncelleme: 24.09.2023 13:14
Kaynak: İHA
Malatya’da otomobil takla attı 1 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Ferhat A. idaresindeki 06 BLA 314 plakalı otomobil sürücüsü Reşadiye Mahallesi’nde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan boş araziye savrularak takla attı. Yaşanan kazada Otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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