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Malatya’da Otomobil tıra çarptı 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 31.01.2024 13:44
  • Giriş: 31.01.2024 13:44
  • Güncelleme: 31.01.2024 13:45
Kaynak: İHA
Malatya’da Otomobil tıra çarptı 1 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Uğur G. idaresindeki otomobil sürücüsü Erkenek tüneli çıkışında aynı istikamette önünde seyreden Mehmet T. idaresindeki tıra çarptı.

Meydana gelen kazada Otomobilde bulunan sürücü Uğur G. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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