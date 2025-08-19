Malatya’da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, 08.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan B.Y. idaresindeki 02 BJ 631 plakalı Skoda marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ahmet Ilgaz’a (80) çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan adam ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.