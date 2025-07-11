Malatya’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında kent merkezi Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A. idaresindeki 44 AHP 530 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden yola çıktığı öne sürülen Y.T’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Y.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.