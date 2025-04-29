Malatya’da park halinde alev alan traktör kullanılamaz hale geldi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde park halindeki bir traktör aniden alev aldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında traktör kullanılamaz hale geldi.

Olay , akşam saatlerinde Yeşilyurt Görgü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede park halinde olan bir traktör aniden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.

Traktörün kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.