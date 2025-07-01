Malatya’da PSAKD’den 2 Temmuz çağrısı: "Sivas’ı unutmadık, unutturmayacağız"

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Malatya Şubesi Emeksiz Caddesi üst geçidinde 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde 33 aydın, sanatçı ve yurttaşın yakılarak katledilmesinin yıldönümünün öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Katliamın, sadece Türkiye'nin değil insanlık tarihine geçen bir kara leke olduğunu vurgulayan PSAKD Malatya Şube Başkanı Latife Ulutaş şöyle konuştu:

"Bu vahşi katliamın üzerinden 32 yıl geçti. Ama ne acımız azaldı, ne de öfkemiz dindi. Çünkü adalet yerini bulmadı. İnsanlığa karşı işlenmiş bir dava, zaman aşımına uğratıldı. Sivas'ın öncesinde yaşanan katliamlarla da, Sivas'la da, sonrası yaşanan katliamlarla da yüzleşilmedi. Katiller, bizzat siyasi iktidarlar tarafından korundu, bu tür cinayetler ve cinayet şebekeleri, gerici, ırkçı, faşist çeteler, örgütler cesaretlendirildi, dolayısıyla katliamlar teşvik edildi. Tarihin hiçbir döneminde karanlığa teslim olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Yüzleşme ve hesaplaşma olmadan bu topraklara barış da, demokrasi de, özgürlük de gelmeyecektir."

"HAK VE HAKİKAT MÜCADELESİNİ BÜYÜTEREK DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Sivas’ta yakılan ateşle simgeleşen katliamla yüzleşmeyen hiçbir iktidar, barış ve eşit yurttaşlık iddiasında bulunmayacağına vurgu yapan Ulutaş, “Dersim, Çorum, Maraş, Gazi, Suruç, Roboski, Ankara Gar, Gezi ve daha birçok katliam gibi, yaşanmış ve yaşanmakta olan her bir katliam, ülkemizin kara günleridir. Katliamlar, Alevilerin ve Türkiye halklarının kaderi değildir ve olmayacaktır. Pirlerimizin, yol önderlerimizin tarih boyunca sürdürdüğü hak ve hakikat mücadelesini büyüterek sürdürecek ve sonunda kaybeden karanlık olacaktır. Bu ülke ve bütün halklar özgürleşecek, eşit yurttaşlığa dayalı laik ve demokratik Cumhuriyet mutlaka inşa edilecektir.” dedi.

"32 YIL ÖNCE SİVAS'TA YAKILAN ATEŞ, BUGÜN HALA KALBİMİZDE YANIYOR1

Ulutaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"32 yıl önce Sivas’ta yakılan ateş, bugün hâlâ kalbimizde yanıyor. 2 Temmuz’da bir kez daha Sivas’tayız! Aynı gün, Ankara'da miting alanındayız. 2 Temmuz öncesi ve sonrası hemen her yerde alanlardayız. 33 canımızı anmak için alanlardayız. Faşist ve gerici kuşatmaya karşı eşit yurttaşlık, laiklik, özgürlük ve demokrasi için alanlardayız."