Malatya’da sağanak yağıştan etkilenen araçlar sanayi sitelerinde yoğunluğa neden oldu

Malatya’da bir süredir etkili olan sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle çok sayıda araç arızalanırken, sanayi sitelerinde yoğunluk meydana geldi.

Malatya’da bir süredir etkili olan sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle göle dönen yollarda araçlar suya gömüldü. Araçları arızalanan sürücüler ise sanayi sitelerinin yolunu tuttu.



Bir çok müşterimiz yolda kaldıklarına dair ihbarda bulundu"

Yeşilyurt Çavuşoğlu Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren oto bakım servis işletmecisi Oğuzhan Gümüş, kentte bir süredir etkili olan sağanak yağışlar sonrası çok sayıda aracın durumdan olumsuz etkilendiğini ifade ederek arızalanan araçların sanayi sitelerinde yoğunluğa neden olduğunu belirtti.

Yoğun yağış nedeniyle suların araç içerisine kadar girerek özellikle mekanik ve alt bölümlerde deformasyonlara neden olduğunu kaydeden işletme sahibi Gümüş, taleplere yetişmeye çalışarak müşterilerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.