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Malatya’da sahte alkol operasyonu

Ajans Haberleri
  • 12.02.2025 15:46
  • Giriş: 12.02.2025 15:46
  • Güncelleme: 12.02.2025 15:47
Kaynak: İHA
Malatya’da sahte alkol operasyonu

Malatya’da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 72 litre etil alkol, 2 litre el yapımı muhtelif alkol ele geçirildi. Olayda 1 zanlı gözaltına alındı.

Malatya’nın, Yeşilyurt ilçelerinde sahte alkol üretimi yapıldığı belirlenen bir işyerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 72 litre etil alkol, 2 litre el yapımı muhtelif alkol ürünü, 97 adet el yapımı alkol üretiminde kullanılan aroma kiti ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

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