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Malatya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 08.10.2023 11:44
  • Giriş: 08.10.2023 11:44
  • Güncelleme: 08.10.2023 11:44
Kaynak: İHA
Malatya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Malatya’da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 52 adet tabanca fişeği ile 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Dört ayrı belirlenen adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 adet tabanca şarjörü, 52 adet tabanca fişeği ile 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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