Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. ile N.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ş., yanında bulunan silahla S.D.’ye ateş açtı. S.D. vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken zanlı, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

N.Ş.’nin daha sonra olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.