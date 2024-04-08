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Malatya’da silahlı kavga: 5 yaralı

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i uzman çavuş 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 08.04.2024 18:11
  • Giriş: 08.04.2024 18:11
  • Güncelleme: 08.04.2024 18:11
Kaynak: İHA
Malatya’da silahlı kavga: 5 yaralı

Olay, Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 1’i uzman çavuş 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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