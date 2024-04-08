Malatya’da silahlı kavga: 5 yaralı
Malatya’nın Doğanyol ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i uzman çavuş 5 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Olay, Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 1’i uzman çavuş 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.