Malatya’da sis etkili oluyor

Deprem bölgesi Malatya’da yoğun sis etkili oluyor. Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düşerken, sis beraberinde kazaları da getirdi.



Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Çevre yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Hava sıcaklığının 3 derecelerde seyrettiği kentte, polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücülere hız, yakın takip ve hatalı sollama yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.



