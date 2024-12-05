Malatya’da sürü halindeki yaban keçileri görüntülendi



Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan yaban keçileri, Malatya’nın Arapgirilçesindeki dağlık alanda sürü halinde görüntülendi. Sugeçidi Mahallesi yaklaşık 2 bin rakımda vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan yaban keçilerinin dağların yüksek kesimlerine doğru kaçarak uzaklaştığı görüldü.