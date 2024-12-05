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Malatya’da sürü halindeki yaban keçileri görüntülendi

Malatya’da nesli tehlike altında olan yaban keçileri, yüksek dağlık kesimlerde sürü halinde görüntülendi.

Ajans Haberleri
  • 05.12.2024 23:24
  • Giriş: 05.12.2024 23:24
  • Güncelleme: 05.12.2024 23:24
Kaynak: İHA
Malatya’da sürü halindeki yaban keçileri görüntülendi


Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan yaban keçileri, Malatya’nın Arapgirilçesindeki dağlık alanda sürü halinde görüntülendi. Sugeçidi Mahallesi yaklaşık 2 bin rakımda vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan yaban keçilerinin dağların yüksek kesimlerine doğru kaçarak uzaklaştığı görüldü.

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