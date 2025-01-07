Malatya’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Malatya’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 Ocak’ta Yeşilyurt ilçesindeki bir eve gerçekleştirilen operasyonda 15 heykel (Meryem Ana, muhafız, haç, kral figürlü heykeller), 2 bilezik, 1 biblo ve 1 küp olmak üzere toplam 19 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.