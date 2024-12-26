Malatya’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 3 tutuklama



Edinilen bilgilere göre, 15 Kasım’da meydana gelen olayda S.E. isimli kişi, 112 Acil Çağrı merkezini arayarak telefonda kendisini polis/savcı olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek yapılan yönlendirme sonrası 150 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını belirtilen şahsa elde teslim ettiğini ifade edip şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

S.E.’nin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri izlenen 45 saatlik kamera görüntüleri sonrası olayı gerçekleştiren zanlıların kimlik bilgilerini tespit ederek Şanlıurfa’da ikamet eden İ.A., M.S.S. ve İ.A.’yı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Olaya karıştığı belirlenen İ.K.’nin cezaevinde olduğunu tespit edilirken, ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.A., M.S.S. ve İ.A., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.