Malatya’da termometreler 39 dereceyi gördü

Malatya’da termometreler 39 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık ise 42 derecenin üzerine çıktı. Son yılların en yüksek sıcaklığının yaşandığı kentte vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, Malatya’da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklığın 42 derecenin üzerine çıktığı kentte son yılların en yüksek sıcaklığı yaşanırken, vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiği kentte sıcak havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altında kalınmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.