Malatya’da tır ile minibüs çarpıştı, 3 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Aydın Ç. idaresindeki 02 AC 088 plakalı tır sürücüsü ile aynı istikamette sağ tarafından gelen Yaşar M. idaresindeki 44 AGG 880 plakalı minibüs sürücüsü ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada minibüste yolcu olarak bulunan Ayşe K., Murat S. ve Tuba K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.