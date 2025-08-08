Giriş / Abone Ol
Malatya’da tır yayaya çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  08.08.2025 11:55
  • Giriş: 08.08.2025 11:55
  • Güncelleme: 08.08.2025 11:55
Kaynak: İHA
Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, 09.30 sıralarında kent merkezi Kapalı Çarşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyeye malzeme taşıyan S.T. yönetimindeki 35 PKN 90 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan C.B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan C.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

