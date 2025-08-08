Malatya’da tır yayaya çarptı: 1 yaralı

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, 09.30 sıralarında kent merkezi Kapalı Çarşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyeye malzeme taşıyan S.T. yönetimindeki 35 PKN 90 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan C.B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan C.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.