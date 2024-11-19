Malatya’da TIR’lar çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da, 2 TIR'ın çarphıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. C.K. yönetimindeki 58 AET 289 plakalı TIR bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Y.T.'nin kullandığı 44 DJ 544 plakalı TIR'a çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada TIR'da sıkışan sürücülerden Y.T., ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı ve sağlık ekipleri tarafından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili polis inceleme başlattı.