Malatya’da toplu taşıma araçları bayramın birimci günü ücretsiz

Malatya’da, Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) veren araçlar Ramazan Bayramının birinci günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

Malatya’da, 10-12 Nisan 2024 tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı’nda vatandaşların eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için toplu taşıma araçları bayramın birinci günü tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca MAŞTİ’de misafirlerini karşılayacak veya misafirlerini yolcu edecek olan vatandaşlarda yine MAŞTİ’ye ait olan otoparktan bayramın birinci günü ücretsiz olarak faydalanacaklar.