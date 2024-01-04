Malatya’da “torbacı” operasyonu: 11 tutuklama

Malatya’da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 209,81 gram esrar, 88 adet yeşil reçeteye tabi hap, 6,43 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 13 zanlından 11’i tutuklandı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 14 hedef zanlıya yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alındı.



Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11’i tutuklandı, 2 zanlıya adli kontrol uygulanırken firari olan bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.